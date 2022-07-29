В Челябинске библиотека создает трехмерные фигурки для слабовидящих читателей

В центре города под открытым небом работает летний читальный зал

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых дополняет книги трехмерными моделями. Для горожан проводят мероприятия, где они могут ознакомиться с тактильными рукодельными книгами и подержать в руках модели героев произведений, рассказали в пресс-службе министерства культуры региона.

На мероприятии «Узнай за лето про чудеса света» читателям представили тактильные книги, которые созданы своими руками. Благодаря им гости смогли прикоснуться к пирамиде Хеопса, заглянуть в Висячие сады Семирамиды и узнать историю создания статуи Зевса. Для юных читателей провели встречу, где рассказывали про животных и насекомых.

«Участники тактильно ознакомились с 3D-моделями жуков, скорпионов, бабочек, а также побывали на муравьиной ферме и приняли участие в кормлении муравьев», — рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Напомним, библиотека является единственным держателем фонда книг специальных форматов, а также оснащена тифлотехникой. Специальные устройства дают незрячему человеку доступ к информации на компьютере и в окружающей среде. Все сотрудники умеют разговаривать при помощи жестовой речи.

Летний читальный зал под открытым небом работает в сквере «Алое поле» каждую среду с 14:00 до 17:00.