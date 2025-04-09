В Челябинске с начала 2025 года пассажиров трамваев, которые не пожелали оплатить проезд, оштрафовали на общую сумму 115 тысяч рублей. Только на прошлой неделе контролеры выявили двух безбилетников, которым выписали штрафы, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
«На прошлой неделе прошел очередной рейд по контролю оплаты проезда пассажирами. Результат: два протокола со штрафами по 2500 рублей каждый»,— уточнили в телеграм-канале.
Пассажиров призывают своевременно оплачивать проезд и сохранять чек до конца поездки во избежание повторной оплаты.