В Челябинске без воды останутся 147 домов

Шестой этап опрессовок будет последним в этом году

В Челябинске стартует шестой этап опрессовок. В Тракторозаводском районе с 13 по 27 августа без воды останутся 147 домов и 29 соцучреждений, сообщил начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов на аппаратном совещании в мэрии.

Предпоследний этап отключения горячего водоснабжения завершился в эту субботу, 9 августа. На сегодняшний день без воды в городе остаются 947 жилых домов и 140 соцучреждений. Гидравлические испытания пятого этапа планируется завершить без продлений.

Отметим, после четвертого этапа опрессовки без горячей воды все еще остаются 115 многоквартирных домов. В мэрии пообещали закончить все работы до 14 августа.

Автор: Елизавета Михно