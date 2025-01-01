В Челябинске без воды остался частный сектор Тракторозаводского района

Специалисты уже проводят восстановительные работы

В Челябинске из-за аварии на водоводе в районе улицы Лермонтова, 19а, временно ограничена подача воды в частный сектор Тракторозаводского района, сообщает МУП «ПОВВ».

Без воды остались частные дома по улице Лермонтова, улице Баумана и улице Абразивная.

Бригада МУП «ПОВВ» уже приступила к восстановительным работам. А пока специалисты работают, жители могут бесплатно набрать воды в водоматах на улице Горького, 66, и на улице Культуры, 98, строение 1.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.