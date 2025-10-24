В Челябинске без воды остались 22 дома на ЧТЗ

Бригада работала на аварии всю ночь

В Челябинске всю ночь шли работы по восстановлению водоснабжения в Тракторозаводском районе. Без воды остаются 22 дома, сообщили в МУП ПОВВ.

Воду отключили накануне из-за работ на насосной станции. Авария затронула улицы Октябрьскую, Комарова, Южноуральскую, Краснофлотскую, Индустриальную. Для жителей домов водоматы на Комарова, 108, 133а и Шуменской, 31а временно перевели в бесплатный режим.

Аварийная бригада с ночи работает на сетях. Пока водоснабжение не восстановят, для жителей будут подвозить воду.