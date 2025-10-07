В Челябинске без отопления остаются 28 многоквартирных и около 300 частных домов

Аварийные бригады круглосуточно работают над устранением повреждений на теплосетях

Подключение жилфонда Челябинска к теплу остается на постоянном контроле, а аварийные бригады круглосуточно работают над устранением повреждений на теплосетях, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшнее утро, 7 октября, в городе из-за аварийных ситуаций без отопления остаются 28 многоквартирных домов, что в три раза меньше понедельничной статистики, сообщил замначальника управления ЖКХ Александр Кочерещенко.

«К сожалению, из-за нерасторопности некоторых управляющих компаний в ряде жилых домов остались проблемы на внутренних сетях, поэтому тепло не поступает в квартиры. По поручению главы города Алексея Лошкина каждый адрес, о котором нам сообщают жители, незамедлительно ставится на контроль. Наши специалисты выезжают на место и взаимодействуют с обслуживающей организацией. Эффект от совместной работы очевиден: за сутки число отключенных домов сократилось с 78 до 28», — сообщил чиновник.

Кроме того, сохраняются проблемы в частном секторе, где из-за повреждений на сетях нет тепла в 288 индивидуальных домах.

Как сообщили в мэрии, челябинцы, в домах которых нет отопления, помимо своей управляющей компании и районной диспетчерской службы, могут обратиться в администрацию города (в городскую диспетчерскую службу — 263-21-21; ЕДДС — 112 или в приемную вице-мэра по городскому хозяйству — 266-18-70). Каждый адрес возьмут на контроль.