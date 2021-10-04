В Челябинске без отопления остались почти 130 многоквартирных и частных домов

Сразу в двух районах города устраняют аварии на сетях

На сегодня, 4 октября, в двух районах Челябинска — Металлургическом и Ленинском — без отопления остаются пять многоквартирных домов и 124 частных. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, в Металлургическом районе все внеплановые работы планируют завершить сегодня, в Ленинском устранять аварии могут до завтрашнего дня.

По словам чиновника, на утро понедельника без отопления в Металлургическом районе остаются пять многоквартирных домов и 34 частных.

«Отключены для выполнения внепланового ремонта на тепловых сетях МУП ЧКТС в северной зоне два многоквартирных дома по шоссе Металлургов, 72 и Сталеваров, 25. Планируемый срок включения — сегодня в 18:00; 11 домов частного сектора по улицам Коркинская, Мира, Краснооктябрьская со сроком устранения сегодня. В южной зоне три многоквартирных дома по лицам Доменная и Пекинская, 23 дома в частном секторе по улицам Доменная, Прокатная, переулок Второй прокатный. Планируемый срок включения — сегодня», — доложил Александр Астахов.

Кроме того, в Ленинском районе из-за аварии на теплосетях без отопления остаются 90 частных домов. Работы на месте осуществляются в круглосуточном режиме. Пустить тепло в дома планируют либо сегодня, либо завтра.

Все работы на сетях, а также сроки подключения домов к отоплению чиновник держит на личном контроле.