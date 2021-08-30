В Челябинске без горячей воды после опрессовок остаются 67 многоквартирных домов

Шестой этап гидравлических испытаний закончился еще 25 августа

В Челябинске завершается подготовка к новому отопительному сезону. В городе прошел финальный, 6-й этап гидравлических работ на теплосетях. Но после него горячая вода до сих пор не вернулась в квартиры 67 многоквартирных домов города. Об этом на аппаратном совещании 30 августа сообщил замглавы Челябинска по жилищному хозяйству Александр Астахов.

«В городе все шесть этапов гидравлических испытаний прошли. Последний закончился 25 августа. На данный момент остаются не подключенными к горячему водоснабжению 67 многоквартирных домов. Подключение планируем сегодня-завтра», — доложил Александр Астахов.

Замглавы Челябинска также отметил, что в городе завершаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. Компании подготовили 541 пакет документов, из них 233 уже получили паспорта готовности к зиме.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что АО «УСТЭК-Челябинск» в этом году заменило 7 из 17 участков тепловых сетей в городе. На Северо-Западной и Юго-Западной котельных проводятся плановые ремонты по подготовке к новому отопительному периоду.

Напомним, жителям Челябинска, накопившим долги за отопление и горячее водоснабжение, простят пени, если они погасят задолженность до 30 сентября 2021 года. Акцию «Пени под амнистию» запустило АО «УСТЭК-Челябинск». По данным на 1 августа 2021 года, 24% челябинцев еще не погасили долги за отопительный сезон 2020—2021 и задолженность составляет 1,7 миллиарда рублей.