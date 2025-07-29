В Челябинске без горячей воды остались 947 домов

В городе стартовал пятый этап гидравлических испытаний

В Челябинске сегодня завершился четвертый и начался пятый этап опрессовки — гидравлических испытаний теплосетей на плотность и прочность. Без горячей воды остались 947 домов и 140 соцучреждений в пяти районах города, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

Под отключение попадают многоквартирные дома в Центральном, Калининском, Тракторозаводском, Ленинском и Советском районах.

Отключение продлится до 12 августа. За две недели рабочие проверят 144 километра тепловых сетей.

Перечень адресов пятого этапа испытаний на прочность и плотность:

Калининский район

Центральный район

Тракторозаводский район

Ленинский район

Советский район

Напомним, после третьего этапа опрессовки без воды остаются 98 домов. Продление срока опрессовки планируется и после четвертого. Как сообщили в мэрии, это связано с большой аварийностью на теплосетях.

Заключительный шестой этап гидравлических испытаний пройдет в Челябинске с 13 по 27 августа.

Автор: Елизавета Михно