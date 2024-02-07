В Челябинске банк оштрафовали за письмо должнику, оставленное без конверта

Персональные данные клиента банка могли увидеть случайные люди

Крупный федеральный банк был оштрафован на 60 тысяч рублей за письмо должнику, оставленное без конверта в дверях квартиры, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

Жалобу на действия сотрудников банка судебным приставам подала должница. Женщина взяла кредит, но не смогла выплачивать его по установленному графику. Как-то раз, вернувшись домой, заемщица обнаружила в двери квартиры уведомление о необходимости погасить долг. Письмо было без конверта, что позволяло ознакомиться с его содержимым любому случайному человеку.

«Оставив корреспонденцию без конверта в двери квартиры, банк предоставил неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиента банка, к информации о просроченной задолженности и ее взыскании. Телефон, указанный в уведомлении, принадлежит, как было установлено, банку, что также явилось доказательством его вины», — рассказывают в пресс-службе.

По результатам рассмотрения дела банку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.

Банк пытался оспорить постановление о привлечении к административной ответственности в Арбитражном суде города Москвы и в апелляционной инстанции, однако в обоих случаях его доводы были отклонены.