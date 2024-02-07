Крупный федеральный банк был оштрафован на 60 тысяч рублей за письмо должнику, оставленное без конверта в дверях квартиры, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.
Жалобу на действия сотрудников банка судебным приставам подала должница. Женщина взяла кредит, но не смогла выплачивать его по установленному графику. Как-то раз, вернувшись домой, заемщица обнаружила в двери квартиры уведомление о необходимости погасить долг. Письмо было без конверта, что позволяло ознакомиться с его содержимым любому случайному человеку.
«Оставив корреспонденцию без конверта в двери квартиры, банк предоставил неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиента банка, к информации о просроченной задолженности и ее взыскании. Телефон, указанный в уведомлении, принадлежит, как было установлено, банку, что также явилось доказательством его вины», — рассказывают в пресс-службе.
По результатам рассмотрения дела банку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.
Банк пытался оспорить постановление о привлечении к административной ответственности в Арбитражном суде города Москвы и в апелляционной инстанции, однако в обоих случаях его доводы были отклонены.