В Челябинске автостоянки с единым дизайн-кодом появятся весной 2023 года

Единообразный вид этих площадок прописан в специальных правилах

В областном центре владельцам автостоянок выдадут задания на оформление этих объектов в соответствии с единым дизайн-кодом. Об этом рассказала вице-мэр Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская во время аппаратного совещании в городской администрации в понедельник, 6 февраля. По ее словам, в ближайшее время будут проведены три аукциона на заключение договоров по размещению автомобильных стоянок.

«В отношении тех аукционов, которые уже состоялись, а их было четыре, в настоящее время проходит работа по заключению соответствующих договоров. Также те владельцы, которые ранее заключили договоры по площадкам автостоянок, получают в управлении архитектуры и градостроительства и в „Городской среде“ задания на дизайн-код», — сообщила заместитель главы города.

Надежда Рыльская добавила, что некоторые автостоянки «оденутся» в соответствии с дизайн-кодом уже к грядущей весне. Напомним, что единые правила оформления автомобильных стоянок в Челябинске были утверждены в марте прошлого года в городском управлении архитектуры. Правила регулируют вид охранных пунктов, дорожных знаков, паркоматов и даже опор освещения. Расписано все вплоть до используемых цветов и материалов отделки.

Предписывается, что стоянки в историческом центре города и на гостевых маршрутах должны иметь живую изгородь и озеленение. Что касается центра Челябинска, то городские власти планировали создать сеть платных парковок и внедрить первые из них во второй половине прошлого года, но их открытие было отложено. Пока точных сроков запуска так и не назвали.