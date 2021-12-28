В Челябинске автомобилисты встали в девятибалльные пробки

Затруднено движение в центре и на северо-западе города

Вечером 28 декабря в Челябинске сервисом «Яндекс. Пробки» зафиксированы девятибалльные пробки. Ситуацией воспользовались и агрегаторы такси: цены на поездки возросли в несколько раз.



Движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского, Энтузиастов и 3-го Интернационала. Также крупные заторы образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Энгельса, Худякова и Елькина.



Серьезные пробки зафиксированы на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Молдавской, Захаренко, Солнечной, Комсомольском проспекте и проспекте Победы, на Братьев Кашириных, Университетской Набережной и Чичерина.



Челябинцам, которым нужно уехать из центра домой на такси, придется заплатить до 500 рублей за поездку до Северо-Запада. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно за 250 и более рублей.



Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют заранее планировать маршрут.

