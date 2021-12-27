В Челябинске автомобилисты встали в десятибалльные пробки

Цены на такси возросли в три раза

Вечером 27 декабря Челябинск сковали десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», большие заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского, Энтузиастов и 3-го Интернационала.



Также крупные заторы образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Энгельса, Худякова и Елькина.



На северо-западе города стоят Комсомольский проспект и улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, Чичерина и Салавата Юлаева.



Из-за ситуации на дорогах к вечеру сильно выросли цены на такси. Поездка из центра города до Северо-Запада обойдется примерно в 400—500 рублей.



Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют заранее планировать маршрут.

