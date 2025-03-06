В Челябинске автомобили преступников передали для нужд СВО

Это конфискованные машины, и транспорт, добытый преступным путем

В Челябинске 6 марта 19 автомобилей, конфискованных у злостных нарушителей закона, передали в пользу Министерства обороны. Машины используют в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба полиции Южного Урала.

В церемонии приняли участие представители ГУ МВД по Челябинской области, Росимущества, а также общественные деятели и волонтеры.

Начальник ГУ МВД Сергей Космачев подчеркнул важность этого события для приближения победы. Руководитель Росимущества Виталий Корниленко отметил слаженную работу государственных структур в деле конфискации имущества, добытого преступным путем.