В Челябинске автобусы изменят свои маршруты из-за областного велопарада 4 сентября

Спортивное мероприятие пройдет на северо-западе города

Сегодня, 4 сентября, на северо-западе Челябинска пройдет Первый областной велопарад. На время проведения спортивного мероприятия — с 9:30 до 13:00 — будет перекрыто движение по улице Академика Королева, а маршруты нескольких автобусов изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобусы №№ 2, 8, 16, 23, 31, 60С и 158К поедут по следующим маршрутам:

№ 2: «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»;

№ 8: «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»;

№ 16: «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ»;

№ 23: «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК „Кольцо“»;

№ 31: «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»;

№ 60С: «Сад „Надежда“ — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад „Вишневый“»;

№ 158К: «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый Хутор».

Участие в областном велопараде собираются принять около трех тысяч горожан. Маршрут будет проходить у Тополиной аллеи. Подробнее — в нашем материале.