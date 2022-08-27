В Челябинске автобусы изменят маршруты из-за марафона 28 августа

Рассказываем, как будет следовать общественный транспорт

28 августа в Челябинске сразу несколько автобусов изменят свои маршруты в связи с проведением Челябинского марафона. В их числе — №№ 8, 9, 16, 23, 31, 60с и 158к. Как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок», следовать по измененным маршрутам общественный транспорт будет с 7:00 до 15:00.

Автобус № 8 будет следовать по маршруту «Мамина — Бр. Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Бр. Кашириных — Мамина», минуя участок улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Академика Королева и улицу Академика Королева.

Автобус № 9 поедет по маршруту «Мамина — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина» в прямом направлении и «Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Радионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — Мамина» в обратном направлении.

Автобус № 31 будет следовать по маршруту «ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Бр. Кашириных — Чичерина — ЧМК», минуя улицы Братьев Кашириных и Академика Королева.

Автобусы № 16, 23 и 60с будут следовать в объезд через Северо-Крымскую по следующим маршрутам:

№ 16 «ЧМК — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — ЮУрГУ»;

№ 23 «47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо»;

№ 60с «Сад Вишневый — Плотина — Худякова — Лесопарковая — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Чичерина — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — сад Надежда». Этот автобус будет следовать по измененному маршруту на протяжении всего дня.



Автобус № 158к отправится по маршруту «Микрорайон Белый хутор — Академика Макеева».

Подробнее о том, по каким улицам будет перекрыто движение на время проведения Челябинского марафона, смотрите здесь.