В Челябинске автобусы и троллейбусы поменяют маршруты из‑за городской эстафеты 29 апреля

Транспорт временно перестанет ходить по участку проспекта Ленина

В грядущую субботу, 29 апреля, будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. С утра и до середины дня там будут проходить легкоатлетическая эстафета и велогонка. По данным ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусные и троллейбусные маршруты временно пустят в обход перекрываемого участка. Время ограничения — с 8:30 до 15:00.

Автобусы пойдут по следующим маршрутам:



— № 2 Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

— № 4 Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;

— № 14 Ж.-д. вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;

— № 15 ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Пушкина — Тимирязева — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;

— № 33 Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

— № 51 Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Воровского — Сосновка;

— № 64 Автобусный парк — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Ж.-д. вокзал;

— № 81 Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

— № 90с Ж.-д. вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл»;

— № 123 Автовокзал — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина;

— № 483 Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Компенсационный маршрут до областной больницы, который курсирует от улицы Калинина, объедет закрытый участок через улицы Труда, Цвиллинга, Тимирязева и Сони Кривой, а затем повернет на Свердловский проспект. Что касается троллейбусов, то временные изменения в маршруте их движения таковы:

— № 7 ЧМК — Комсомольский проспект — Молдавская;

— № 12 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Комсомольский проспект — Молдавская;

— № 14 ЧМК — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев —Братьев Кашириных;

— № 17 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская;

— № 16 ЖБИ — Ж.-д. вокзал;

— № 19 Первоозерный — Ж.-д. вокзал.

Добавим, что в предстоящие длинные выходные троллейбусы, которые доставляют пассажиров до АМЗ, будут ходить только до ТК «Кольцо». Причина — модернизация контактной сети на улице Блюхера. Горожанам предложили альтернативные маршруты.