Сегодня, 17 мая, в Челябинске автобусы № 32, 34 и 72 временно изменили маршруты из-за аварийных работ на сетях водоснабжения на участке улицы Октябрьской в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
До устранения аварии автобусы направлены по следующим маршрутам:
- № 32 следует по Мамина — Комарова — Солнечный берег;
- № 34 едет по маршруту Автобусный парк — Бажова — Завалишина — Комарова — Чурилово;
- № 72 направили по маршруту ЧМК — Бажова — Завалишина — Комарова — Железнодорожный вокзал.
Об окончании работ и возобновлении привычных маршрутов будет сообщено дополнительно.