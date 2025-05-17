В Челябинске автобусы №32, 34 и 72 временно изменили маршруты

На участке улицы Октябрьской закрыли движение из-за аварийных работ

Сегодня, 17 мая, в Челябинске автобусы № 32, 34 и 72 временно изменили маршруты из-за аварийных работ на сетях водоснабжения на участке улицы Октябрьской в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

До устранения аварии автобусы направлены по следующим маршрутам:

№ 32 следует по Мамина — Комарова — Солнечный берег;

№ 34 едет по маршруту Автобусный парк — Бажова — Завалишина — Комарова — Чурилово;

№ 72 направили по маршруту ЧМК — Бажова — Завалишина — Комарова — Железнодорожный вокзал.

Об окончании работ и возобновлении привычных маршрутов будет сообщено дополнительно.