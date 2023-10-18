В Челябинске автобусы № 2 и 34 проверят на срывы расписания

На эти маршруты до Чурилово часто жалуются жители

В Челябинске транспортники ежедневно контролируют соблюдение автобусами расписания. Маршруты проверяют как на конечных, так и в промежуточных пунктах. На особом контроле находятся маршруты № 2 и 34, следующие в Чурилово, на которые ранее жаловались горожане. Об этом сообщили в телеграм-канале «Автобусный парк Челябинска».

«На особом контроле находится маршрут № 2 „Мехколонна — Петра Столыпина“ и маршрут № 34 „Автобусный парк — Мехколонна“. Ежедневные проверки маршрутов проводятся с участием директора либо его заместителей», — уточнили в телеграм-канале.

Напомним, в конце сентября в мэрию поступало большое количество жалоб на нарушение расписания автобусами № 2 и 34. Тогда в администрации города сообщили, что нарушения связаны с поломкой автобусов. Для того чтобы больших задержек больше не было, было решено оставить в Чурилово резервные автобусы.