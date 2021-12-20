В Челябинске автобус № 83 изменит номер и маршрут с 1 января

Транспорт будет следовать до поселка Старокамышинск

С 1 января в Челябинске изменится маршрут и номер автобуса № 83. При этом он начнет ходить чаще. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале общественного транспорта Челябинской агломерации.

Так, с 1 января автобус начнет курсировать под номером 483 и после Сухомесово продолжит маршрут до ДК Маяковского в Старокамышинске через улицы Комсомольская, Троицкая и Коммунистическая. То есть трехзначный номер автобусу присвоят потому, что он будет выходить за черту города.







Что касается остановок, по которым автобус следует в Челябинске, в этом случае все останется без изменений. Исключение — остановку на вокзале от «Синегорья» перенесут на другую сторону улицы Свободы к монументу «Сказ об Урале».

«Автобус станет ходить чаще — каждые 10—15 минут ежедневно. Первый рейс от ДК Маяковского будет отправляться в 5:42 ежедневно и с ПКиО — в 6:00 ежедневно. Последний рейс от ДК Маяковского — в 21:32 ежедневно и с ПКиО — в 22:35 ежедневно»,— говорится в сообщении.

Всего в Челябинске в 2022 году изменят 16 маршрутов общественного транспорта, в том числе добавят новые.