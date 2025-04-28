В Челябинске автобус № 66 перестал ходить в Ленинский район

Как теперь следует транспорт

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Челябинске автобус № 66, который ранее связывал станцию Шершни и ЧКПЗ, перестанет ходить в Ленинский район, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Теперь автобус будет следовать по улицам Телеграфной, Корабельной, 2-й Базовой, Новоэлеваторной, Блюхера, Воровского, Доватора и Железнодорожной. Конечным пунктом станет железнодорожный вокзал.

Ежедневно на линию будут выходить четыре малых автобуса с интервалом 30 минут.

Для поездок в Ленинский район горожанам рекомендуют пользоваться автобусами № 5 и 28. Для экономии — использовать проездной с бесплатной пересадкой в течение 60 минут.