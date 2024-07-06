В Челябинске автобус №64, следующий на Северо-Запад, изменил маршрут

Но только на три дня

В Челябинске с сегодняшнего дня, 6 июля, и до 9-го автобус № 64, соединяющий железнодорожный вокзал с Северо-Западом, временно изменит свой маршрут из-за работ на теплосетях. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«С 11 часов 6 июля до 9 июля автобус № 64 направим по улицам Братьев Кашириных и Чичерина. Аварийные работы на тепловых сетях на 250-летия Челябинска на участке от 40-летия Победы до Чичерина»,— сообщили в управлении.

Горожан просят учитывать изменения.

В администрации Челябинска уточнили, что до 8 августа продлено ограничение движения на улице 40-летия Победы от дома № 28 до дома № 36. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, до 17 июля в Челябинске по измененным маршрутам ездит ряд автобусов и трамваев в связи с ремонтом участка теплотрассы на пересечении улиц Горького и Потемкина в Тракторозаводском районе. Трамвай № 5 следует по маршруту «Чичерина — ЧЭМК», трамвай № 15 — «Чичерина — Российская — ЧТЗ». Трамвай № 18 едет по маршруту «Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская». Автобус № 91 объезжает закрытый участок по проспекту Победы, улицам Бажова и Культуры.