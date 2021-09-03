В Челябинске автобус № 64 будет курсировать чаще

Также рассматривается вариант пустить на маршрут более вместительный транспорт

В Челябинске с приходом осени увеличилось количество пассажиров общественного транспорта. Горожане пожаловались, что утром и вечером с северо-запада невозможно доехать до вокзала, сообщили в ЦУР Челябинской области.

Жалобы направили в профильное управление. Первая мера уже принята — сократили интервал движения автобусов № 64. В часы пик они курсируют чаще.

Кроме того, администрация рассматривает возможность выпускать на данный маршрут автобусы-«гармошки». Такой транспорт вместит в себя больше пассажиров.