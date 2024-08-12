В Челябинске автобус № 58 перевели на регулируемый тариф

Теперь проезд можно оплатить банковской и транспортной картами

С сегодняшнего дня, 12 августа, в Челябинске автобус № 58, следующий от ЧВВАКУШа до улицы Чистопольской, начнет работать по регулируемому тарифу. Это значит, что пассажиры смогут отслеживать транспорт на онлайн-картах и оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Ежедневно 18 малых автобусов будут ходить каждые 10—15 минут. Первый рейс и от ЧВВАКУШа, и от Чистопольской — в 5:10, последний рейс из обеих точек — в 22:00.

Планируется, что с 1 ноября на маршруте начнут работать средние автобусы.

Напомним, с сегодняшнего дня автобус № 214 начнет следовать вокруг микрорайона Академ Риверсайд. А маршрутка № 12 больше не выйдет в рейс.