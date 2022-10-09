В Челябинске автобус №492 изменит свой маршрут с 10 октября

Количество транспорта увеличат

С понедельника, 10 октября, в Челябинске изменится маршрут автобуса № 492, который следует от улицы Чичерина до Полетаево 2-е. Как сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус больше не будет следовать через Градский прииск.

«С 10 октября маршрут будет следовать по Новоградскому проспекту (не пойдет через Градский прииск). Заезд в Малышево сохранен, число рейсов до Полетаево 1-е увеличено с 1 до 4»,— уточнили в учреждении.

Кроме того, маршрут переведен на регулируемый тариф и будет работать круглый год.

От Чичерина автобус будет отправляться в 07:45, 12:10, 14:35 и 19:00. Из Полетаево 1-е — в 8:53, 13:18, 15:43 и 20:08.