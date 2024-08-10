В Челябинске автобус №214 начнет следовать вокруг микрорайона Академ Риверсайд

В остальном маршрут не поменяется

С понедельника, 12 августа, в Челябинске автобус № 214, который следует по маршруту «улица Братьев Кашириных — поселок Прудный», начнет следовать вокруг микрорайона Академ Риверсайд в прямом и обратном направлении, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Так, автобус теперь будет ездить, в том числе, по улицам Молодогвардейцев, Университетской Набережной, Чичерина и Братьев Кашириных. В остальном — без изменений.

Сообщается, что транспорт продолжит ходить каждые 11—22 минуты ежедневно.