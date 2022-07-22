В Челябинске аварийный дом остался без горячей воды из‑за отсутствия управляющей компании

В мэрии объяснили, что работы по подключению сетей должна проводить специализированная организация

В квартиры жителей аварийного дома № 17 на улице Доватора в Челябинске после проведенной опрессовки не вернулась горячая вода. Жители через соцсети обратились к властям за помощью. В мэрии объяснили, что работы по подключению необходимых сетей на доме должна выполнять управляющая компания, которая от ветхого здания отказалась. В ситуации разбирался журналист ИА «Первое областное».



«Была опрессовка, после нее воды не было и нет до сих пор. От нас ушла управляющая компания. Мы звонили во все инстанции, нам везде отвечали, что раз управления нет, то и воду не подключим. А в этом доме есть много маленьких детей», — написала в соцсети Ирина Романюк.

В администрации Челябинска подтвердили, что у дома нет управляющей организации. Это означает, что собственники должны самостоятельно оплачивать расходы на содержание общего имущества в доме.



«Для проведения аварийно-восстановительных работ на общедомовом имуществе, а также проведения работ по уборке придомовой территории жители вправе заключить договоры оказания услуг с компаниями, которые выполняют эти услуги», — ответили в мэрии.

Администрация города будет искать для дома новую управляющую компанию через конкурс, который запланирован на 1 августа. Впрочем, это не означает, что УК определится в этот же день. Как правило, организации отказываются обслуживать аварийные дома: у них много проблем и небольшие сборы за услугу «содержание и ремонт».



Ранее, 5 июля, один из жильцов дома № 17 на улице Доватора выложил в сеть видеоролик с последствиями обрушения потолка в одном из помещений. Спустя несколько дней представители мэрии осмотрели аварийный дом и установили, что плита сухой штукатурки отслоилась от потолка из-за протекания неисправной канализации и позднее была кем-то демонтирована. Признаков обрушения специалисты не выявили.

Снос дома запланирован только на 2034 год. Пока что жильцам предложили квартиры из маневренного фонда. В начале 2022 года власти рассматривали возможность расселить аварийное здание вне очереди. На доме работала комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Однако тогда комиссия не подписала акт о досрочном расселении.

В перспективе администрация Челябинска может включить квартал в границах улиц Доватора, Сулимова, Омской и Шаумяна, где находится трехэтажка, в программу комплексного развития территорий. Если решение будет принято, то расселением аварийного дома займется инвестор.