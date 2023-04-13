В Челябинске арестовали шестого фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка

Его заключили под стражу на два месяца

Сегодня, 13 апреля, арестовали очередного фигуранта, замешанного в деле об убийстве школьника возле челябинского ТРК «Космос». Областная прокуратура поддержала ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 19-летний гражданин РФ обвиняется в грабеже и убийстве, совершенном группой лиц. Также он подозревается в хулиганстве.

«По версии следствия, обвиняемый 09.04.2023 вблизи ТРК „Космос“, действуя группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, вооружившись неустановленными предметами, используя их в качестве оружия, грубо нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод совместно с соучастниками устроили массовую драку, избили 17-летнего потерпевшего, после чего другой 20-летний обвиняемый нанес подростку смертельные ножевые ранения. Кроме того, открыто похитили у одного из участников конфликта сотовый телефон», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Шестой обвиняемый по решению суда заключен под стражу на 2 месяца — до 12 июня 2023 года.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗОпо делу об убийстве 17-летнего подростка.

