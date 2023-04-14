В Челябинске арестовали седьмого участника уголовного дела об убийстве 17-летнего парня

По решению суда он заключен под стражу на 2 месяца

Следственный комитет ходатайствовал об избрании меры пресечения для еще одного, седьмого фигуранта в деле об убийстве подростка возле челябинского ТРК. Ходатайство поддержала прокуратура Челябинской области. 19-летний иностранец обвиняется в убийстве, совершенном группе лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Седьмой фигурант уголовного дела задержан и отправлен под стражу решением суда до 14 июня 2023 года.

«По версии следствия, обвиняемый 9 апреля вблизи ТРК „Космос“, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с соучастниками устроили массовую драку, избил 17-летнего потерпевшего, после чего другой 20-летний обвиняемый нанес подростку смертельные ножевые ранения», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 13 апреля шестой обвиняемый по решению суда заключен под стражу на 2 месяца — до 12 июня 2023 года. А 12 апреля Центральный районный суд отправил под стражу четверых фигурантов дела.