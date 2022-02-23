В Челябинске Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню

В церемонии приняли участие руководители органов государственной власти региона



В среду, 23 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов в честь Дня защитников Отечества. Церемония прошла у Вечного огня на Бульваре славы.

Ранее губернатор поздравил жителей региона с 23 февраля.

«Этот праздник олицетворяет силу и боевую славу нашей Родины, ее героическую историю. Мы всегда будем помнить заслуги российских воинов, чьи подвиги были и остаются примером отваги, мужества и патриотизма. Все мы понимаем, как важно сегодня укрепить безопасность государства, отстоять его независимость и национальные интересы. Это ключевое условие успешного развития и процветания нашей страны, благополучия граждан России и будущих поколений», — говорит в поздравлении губернатор.

В церемонии также участвовали глава города Наталья Котова, спикер Заксобрания Александр Лазарев, спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, а также руководители военных и правоохранительных органов.