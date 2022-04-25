В Челябинске акция «Георгиевская ленточка» стартует 27 апреля

Мероприятие пройдет возле памятника «Добровольцам‑танкистам»

Челябинск присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздадут символы Великой Победы всем желающим. Мероприятие пройдет 27 апреля на Кировке возле памятника «Добровольцам-танкистам», сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году миллионы лент передадут из рук в руки в России и за рубежом «Волонтеры Победы». Вместе с главным символом Победы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.

Георгиевская лента является символом памяти, героизма и связи поколений. 19 апреля был внесен законопроект о ее защите. В случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России, и за ее публичное осквернение будет предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Приглашаем челябинцев и гостей города получить свой символ Великой Победы 27 апреля с 15 часов на пешеходную часть улицы Кирова к памятнику „Добровольцам-танкистам“», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Добавим, акция пройдет не только в 85 субъектах России, но и за рубежом. Ленты будут раздавать в Казахстане, Индии, Киргизии, Иордании, Сербии, Ливане, Тунисе. Символы Победы люди получат и в Донецкой народной республике.