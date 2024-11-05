В Челябинске активизируют борьбу с незаконными киосками

Алексей Лошкин: «Если уж взялись за демонтаж, надо следить, чтобы они не появлялись вновь. И за углом тоже!»

В Челябинске активизируют борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами. На минувшей неделе вновь выявлено шесть незаконно установленных киосков, с начала года — 211, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.

Сведения по каждому нестационарному незаконному объекту направляются в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям для принятия решения о демонтаже.

Кроме того, вместе с полицией постоянно проводятся рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. За неделю проверено 39 адресов, составлено 12 материалов и два протокола.

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин отметил, что получает много обращений по этому поводу в социальных сетях. Жители жалуются на забитые коммерческим мусором контейнерные площадки.

«Упаковки, фрукты, овощи, цветы — чего там только нет! Нужно следить за этой работой», — отметил градоначальник.

Он добавил, что работа должна быть системной и последовательной:

«Главное, чтобы незаконные киоски не появлялись вновь. Если мы занимаемся наведением порядка в этой отрасли, то надо обращать внимание на то, что если уж мы проводим демонтаж, чтобы киоски не появлялись вновь. И за углом тоже!»

Алексей Лошкин поручил главам районов усилить контроль за этой работой.