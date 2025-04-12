В Челябинске активисты выстроились в слово «Поехали» ко Дню космонавтики

У здания ЮУрГУ прошел праздничный флешмоб

Накануне Дня космонавтики в Челябинске у памятника Игорю Курчатову прошел яркий флешмоб. Активисты региональных отделений «Молодой Гвардии» и «Движения Первых», студенты и школьники отметили знаменательную дату и отдали дань уважения достижениям отечественной космонавтики, сообщили в пресс-службе реготделения «Молодой Гвардии».

Кульминацией мероприятия стало слово «Поехали», в которое выстроились активисты прямо у памятника под зонтиками белого, синего и красного цветов, символизирующих российский триколор. Руководитель реготделения Владислав Уланов отметил, что это слово стало символом покорения космического пространства.

«Мы гордимся тем, что именно наш человек оказался первым в космосе и сказал такую, на мой взгляд, уникальную во всех смыслах фразу „Поехали!“, которая означает старт движения во всем. И мы не просто отдаем честь памяти этому событию, а говорим о том, что наша страна и молодежь должны идти вперед»,— добавил он.

Участие во флешмобе приняли около 300 человек.