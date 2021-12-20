В Челябинске агрегаторы такси подняли цены за проезд в два раза

Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам за поездку этим утром

Несмотря на что, что этим утром, 20 декабря, в Челябинске нет пробок, цены на такси возросли в два раза. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка с комфортом.

Минимальная стоимость поездки варьируется от 100 до 130 рублей, то есть преодолеть даже небольшое расстояние дешевле не получится. Добраться до центра Челябинска можно как за 250 рублей, так и за более чем 400 рублей в зависимости от района.

Тем, кому этим утром необходимо добраться до железнодорожного вокзала или аэропорта, придется заплатить от 200 и 350 рублей соответственно.