В Челябинске агрегаторы такси подняли цены на поездки в три раза

Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам

Сегодня, 5 марта, в Челябинске цены на такси возросли почти в три раза. По данным популярных сервисов, минимальная стоимость поездки этим утром составляет почти 300 рублей. При этом пробки на дорогах оцениваются всего в два балла.

Так, стоимость недолгой поездки варьируется в пределах 260-300 рублей. Добраться до центра города можно как за 300 рублей, так и за 430 рублей. Как правило, стоимость зависит от удаленности района.

Тем, кому этим утром необходимо в аэропорт, придется заплатить от 530 рублей. До железнодорожного вокзала стоимость поездки составит около 330 рублей.