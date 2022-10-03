В Челябинске агрегаторы такси подняли цены на поездки почти в три раза

Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам

Утро 3 октября в Челябинской области началось с завышенных цен на такси. Тем, кто желает доехать до места работы или учебы с комфортом, придется заплатить почти в три раза больше, чем обычно. При этом дороги в городе свободны. Цены на поездки сравнила журналист ИА «Первое областное».

Минимальная стоимость поездки на момент публикации материала составляет 285 рублей вместо обычных в это время 80—100 рублей. Доехать до центра города челябинцам предлагают как за 340 рублей, так и почти за 500 рублей вместо 130—180 рублей. Стоимость зависит от удаленности района.







За поездку до аэропорта придется заплатить более 600 рублей. В пределах 400 рублей можно добраться до железнодорожного вокзала.