В Челябинске абрикосовые деревья у здания областного архива покрылись плодами

Плодоносить начали деревья, высаженные четыре года назад

В 2021 году с южной стороны здания Объединенного государственного архива Челябинской области высадили саженцы абрикосовых деревьев трех сортов: «Кичигинский», «Снежинский» и «Призер». Это был подарок к 100-летию архива от Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Саженцы прижились и даже покрылись плодами — и это несмотря на то, что весной, как только деревья зацвели, ударили заморозки, сообщили в пресс-службе областного архива.

«Плоды еще незрелые, но их много, что говорит о том, что растения успешно пережили заморозок и прекрасно прижились, несмотря на скудость почвы и отсутствие в архиве профессионального садовника»,— отметили Кабир Муллаянов, Ферридин Гасымов и Владимир Путятин — легенды южноуральской селекции.

В архиве отмечают, что южноуральские абрикосы — потомки дикого вида, произрастающего на Дальнем Востоке и способного пережить морозы до −50 градусов. Но даже несмотря на это, первые появившиеся на Южном Урале абрикосы не приживались. И лишь с появлением в НИИ Кабира Муллаянова в 1960-е годы появились сорта, которые чувствовали себя здесь как дома.

Кстати, появившиеся на деревьях плоды небольшие и не такие сладкие, как те, которые растут на юге, но зато богаты витамином С. И именно высокое содержание кислоты позволяет им сохраниться в почве и продолжить размножение самосевом.