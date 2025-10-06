В Челябинске 99% многоквартирных домов подключили к отоплению

Без тепла остаются еще 78 жилых построек

На 6 октября в Челябинске к отоплению подключили 99% многоквартирных домов. Еще 78 МКД пока ждут тепла, его не могут пустить из-за аварий на сетях, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова.

«Я думаю, что в течение нескольких дней весь квартирный фонд будет окончательно подключен. Управляющие компании также ведут настройку системы отопления», — отметил Александр Астахов.

Также есть повреждения в частном секторе. В мэрии предупредили: если в каком-то конкретном подъезде или квартире нет отопления, нужно обратиться в управляющую компанию.

«Если жители к нам обращаются, мы, безусловно, должны подключаться к этому вопросу. Главы районов, запуск отопительного сезона — для вас вопрос номер один. 99% подключенных домов — это не сто», — подчеркнул на аппаратном совещании глава города Алексей Лошкин.

Также в городе продолжают бороться с нерабочими бойлерами в домах. За прошлую неделю удалось подключить еще шесть систем, но с нерабочими бойлерами остаются 28 домов. На подачу отопления это не влияет.