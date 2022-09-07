В Челябинске 9 сентября почтят память жертв политических репрессий

Для горожан запустят дополнительный автобус до мемориала

В Челябинске в пятницу, 9 сентября, на территории комплекса «Золотая гора» пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Начало — в 13:00, в программе — пролог, концерт, возложение цветов и «свободный микрофон», сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы больше горожан смогли посетить мемориал, запустят дополнительный автобус от поста ГАИ на Шершневском водохранилище до «Золотой горы». Он будет курсировать с 11:00 до 13:00, а также с 14:30 до 16:00.

«9 сентября 1989 года на Золотой горе торжественно захоронили останки людей, расстрелянных в годы массовых репрессий, обнаруженные в шахтах, расположенных неподалеку», — напомнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Добавим, по данным на август 2022 года в органах соцзащиты Челябинска на учете состоят 4592 реабилитированных гражданина и 28 человек, относящихся к категории «лица, признанные пострадавшими от политических репрессий».

7 сентября 11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем погибли хоккеисты местного клуба «Локомотив». Ежегодно дань их памяти отдают коллеги из разных городов страны. В Челябинске организуют мемориал у касс ледовой арены «Трактор», а в Магнитогорске — у центрального входа «Арены Металлург».

