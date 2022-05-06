В Челябинске в понедельник, 9 мая, ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Список улиц, по которым нельзя будет проехать, опубликовали в мэрии.
С 6:00 до 18:00 будет закрыто движение на следующих участках улиц:
— проспект Ленина от улицы Лесопарковой до Свободы;
— улица Коммуны от Свободы до Цвиллинга;
— улица Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны;
— улица Советская от проспекта Ленина до Коммуны;
— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;
— улица Тимирязева от Цвиллинга до Воровского;
— улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
— улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
— улица Красная от Коммуны до Сони Кривой;
— улица Володарского от Коммуны до проспекта Ленина;
— улица Энгельса от Коммуны до Сони Кривой;
— улица Энтузиастов от Коммуны до Сони Кривой;
— 1-й и 2-й Студенческие переулки от улицы Коммуны до проспекта Ленина;
— улица Тернопольская от Сони Кривой до проспекта Ленина;
— улица Лесопарковая от Сони Кривой до проспекта Ленина.
С 11:00 до 18:00 будет закрыто движение по Свердловскому проспекту от улицы Коммуны до Сони Кривой.
С 20:00 до 23:00 в связи с запуском фейерверка движение транспорта закроют на следующих участках:
— Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы;
— улица Братьев Кашириных от Российской до Краснознаменной;
— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
— улица Красная от проспекта Ленина до улицы Братьев Кашириных;
— улица Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы;
— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
— улица Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Советская от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Труда от Российской до Энгельса;
— улица Карла Маркса от Свободы до Цвиллинга;
— улица Коммуны от Свободы до Цвиллинга.
О графике и изменениях в маршрутах движения городского общественного транспорта сообщат позже.
Напомним, в пятницу, 6 мая, в 16:00 начнется генеральная репетиция Торжественного построения военного гарнизона с прохождением техники ко Дню Победы. В связи с этим в центре города с 13:00 до 20:00 полностью закрыли движение транспорта на нескольких участках.