В Челябинске 9 мая закроют движение транспорта на нескольких улицах

Публикуем карту перекрытия дорог

В Челябинске в понедельник, 9 мая, ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Список улиц, по которым нельзя будет проехать, опубликовали в мэрии.

С 6:00 до 18:00 будет закрыто движение на следующих участках улиц:

— проспект Ленина от улицы Лесопарковой до Свободы;

— улица Коммуны от Свободы до Цвиллинга;

— улица Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны;

— улица Советская от проспекта Ленина до Коммуны;

— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

— улица Тимирязева от Цвиллинга до Воровского;

— улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

— улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

— улица Красная от Коммуны до Сони Кривой;

— улица Володарского от Коммуны до проспекта Ленина;

— улица Энгельса от Коммуны до Сони Кривой;

— улица Энтузиастов от Коммуны до Сони Кривой;

— 1-й и 2-й Студенческие переулки от улицы Коммуны до проспекта Ленина;

— улица Тернопольская от Сони Кривой до проспекта Ленина;

— улица Лесопарковая от Сони Кривой до проспекта Ленина.

С 11:00 до 18:00 будет закрыто движение по Свердловскому проспекту от улицы Коммуны до Сони Кривой.





С 20:00 до 23:00 в связи с запуском фейерверка движение транспорта закроют на следующих участках:

— Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы;

— улица Братьев Кашириных от Российской до Краснознаменной;

— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

— улица Красная от проспекта Ленина до улицы Братьев Кашириных;

— улица Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы;

— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

— улица Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Советская от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Труда от Российской до Энгельса;

— улица Карла Маркса от Свободы до Цвиллинга;

— улица Коммуны от Свободы до Цвиллинга.





О графике и изменениях в маршрутах движения городского общественного транспорта сообщат позже.

Напомним, в пятницу, 6 мая, в 16:00 начнется генеральная репетиция Торжественного построения военного гарнизона с прохождением техники ко Дню Победы. В связи с этим в центре города с 13:00 до 20:00 полностью закрыли движение транспорта на нескольких участках.