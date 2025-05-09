В Челябинске 9 мая представили спектакль про дружбу с Донбассом

На Кировку вышли южноуральские актеры и артисты ДНР

В Челябинске 9 мая продолжаются праздничные мероприятия. На Кировке прошел спектакль под открытым небом «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки».

Сюжет постановки посвящен истории взаимоотношений двух территорий от Великой Отечественной войны до наших дней.

На сцену вышли артисты из Челябинска и Донецка: актеры Нового Художественного театра, Челябинского театра современного танца, рок-группа «Знакомые» и солисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.

Несмотря на начавшийся дождь, зрители собрались напротив главпочтамта. Сегодня на Кировке многолюдно: здесь работают интерактивные исторические площадки, ожидается историческая реконструкция торжественной отправки добровольческого танкового корпуса на фронт.