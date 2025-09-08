В Челябинске 8 сентября вспомнили жертв блокады Ленинграда

Ветераны и школьники возложили цветы у триумфальной арки на мосту



Блокаду Ленинграда вспоминают в Челябинске 8 сентября. В этот день 84 года назад фашисты взяли город в сплошное кольцо, отрезав от мира 2,5 миллиона человек, из которых 400 тысяч были дети. Об этом напомнил председатель Центра социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Челябинской области Владимир Ильчев. Его история также связана с городом на Неве — мама и бабушка Владимира выбрались из кольца блокады по льду Ладожского озера.

«Челябинскую область и Ленинград связывают нити истории. На Южный Урал было эвакуировано только в легендарный Танкоград 20 тысяч рабочих с Ленинградского кировского завода и с других заводов города. Всего в Челябинскую область было эвакуировано более 63 тысяч блокадников. Многие из них остались жить и работать на Южном Урале», — обратился к участникам встречи Владимир Ильчев.

«Мы собрались почтить память тех, кто не выжил в блокадном Ленинграде, и сказать спасибо нашим представителям „Блокадного братства“, которые выжили в тяжелых условиях, работали в Челябинске, встали на ноги, вырастили детей и внуков. И сегодня они в первом ряду, поддерживают наших ветеранов и помогают в воспитании подрастающего поколения», — сказал председатель городского совета ветеранов Валентин Буравлев.





Для председателя челябинского объединения «Блокадное братство» Нины Суховой важны все исторические детали тех страшных дней, которые пришлись на долю ее родины — Ленинграда. Сейчас в обществе около 60 участников, поначалу их было 400.

«Началась блокада 10 июля 1041 года, на 12-й день после войны. А кольцо замкнули 8 сентября. Прорыв блокады был 18 января 1943 года. 871 день — общая продолжительность блокады», — напомнила Нина Константиновна.

Родители Нины работали на Кировском заводе. Когда на территорию завода начали падать первые бомбы, было принято решение об эвакуации. Ей было два года, когда вместе с мамой они покинули город. Семья Нины Суховой попала в Челябинск.





Коварный лед Ладожского озера пропускал не всех. Бывало, что машины уходили в полыньи. Чуть шаг в сторону сделал — и провалился. Так случилось с машиной, которая шла впереди семьи Нины Константиновны.

В Челябинске эвакуированных поселили сначала в 48-й школе. Потом давали бараки, комнаты в коммунальных квартирах. Начальная школа также находилась в бараке.

После окончания школы Нина уехала на родину. Семь лет жила в Ленинграде. Исходила город вдоль и поперек, изучила все знаковые места, связанные с блокадой. Говорит, что до сих пор появляются все новые и новые памятные знаки. Возила в Ленинград челябинских школьников.

«Мы собрали по крупицам хороший музей. Надо, чтобы дети помнили, как было трудно и тяжело. Сейчас тоже у нас не мирное время. А историю надо помнить, знать, не искажать ее», — рассказывает Нина Сухова.

Участниками встречи стали учащиеся школы № 15. В школе работает музей, посвященный блокаде Ленинграда. Школьники проводят там экскурсии для сверстников. Об этом рассказала руководитель музея «Защитники Ленинграда» Ольга Суслова. Перед возложением цветов на Ленинградском мосту старшеклассница прочла стихотворение, автором которого стал Игорь Зинин — один из открывателей музея.



