В Челябинске 7 июня завершился первый этап опрессовки теплосетей

Горячая вода начнет возвращаться в жилые дома, детсады и больницы

Во вторник, 7 июня, в Челябинске завершается первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под отключение горячей воды попадали 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения. Теплоэнергетики приступят к постепенной подаче горячей воды в ранее отключенные объекты города. В двух районах подключение горячей воды будет только через 10 дней, потому что на сетях нашли повреждения.

Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске стартовал 24 мая, завершение запланировано на 7 июня. В большей части домов, попадающих в контур испытаний первого этапа, подача горячего водоснабжения будет восстановлена в указанные сроки.

Исключение — тепловые сети с повреждениями, не подготовленные к безопасному приему теплоносителя, а также дома с неисправным внутридомовым оборудованием.

Например, по инициативе МУП «ЧКТС» до 17 июня продлен первый этап гидравлических испытаний в Южной зоне Металлургического района, а также в одном из микрорайонов Курчатовского района. Это связано с тем, что во время опрессовок на тепломагистралях было выявлено большое количество повреждений, в том числе под проезжей частью дорог.

Предприятие приняло решение продлить первый этап испытаний еще на 10 дней. За это время ремонтные бригады МУПа проведут работы на аварийных участках тепловых сетей и повторно осуществят их проверку на прочность и плотность.

Жилые дома и учреждения социальной сферы, в которых продлен первый этап:

— Металлургический район;

— Курчатовский район: Куйбышева, 80, 94, 86, 86а, 88, 88а.

Горячая вода на аварийные тепловые сети или дома с неисправным внутридомовым оборудованием поступит только после устранения повреждений и получения уведомления от владельца сети или УК о завершении ремонта.

«Теплоснабжающая организация, в первую очередь по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершенными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Ведь теплоноситель не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов», — уточнили теплоэнергетики.

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.

Для того чтобы жителям города было удобнее выяснить, когда будет отсутствовать горячая вода именно в их доме, на сайте компании АО «УСТЭК-Челябинск» создан удобный сервис по гидравлическим испытаниям. Собственнику достаточно ввести в поисковик улицу и номер дома, нажать кнопку «узнать» и получить соответствующую информацию.

