В Челябинске 65 семей переехали в новые квартиры из аварийного жилья с начала 2025 года

Власти расселили шесть старых домов

В начале весны новая жизнь началась у 22 челябинских семей: они переехали в новые комфортные квартиры из двух аварийных домов. Всего с начала 2025 года в городе расселили шесть старых многоквартирных домов, свои жилищные условия улучшили 65 семей, сообщили в пресс-службе администрации.

«На прошлой неделе завершили переселение жителей из двух аварийных домов по улице Колхозной, 29 в Калининском районе и Октябрьской, 25 в поселке Новосинеглазово. Теперь дома могут быть снесены», — уточнили в мэрии.

Продолжается работа по расселению еще 30 аварийных домов.

Кстати, согласно действующему законодательству собственники могут получить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию, чтобы купить понравившееся жилье самостоятельно.