В Челябинске 6 июля начнется третий этап опрессовок

Без горячей воды на две недели останутся 877 домов и 101 учреждение

С 6 июля в Челябинске стартует третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

До 20 июля включительно горячее водоснабжение будет отключено в 877 жилых многоквартирных домах, 41 детском саду, 44 учебных и 16 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Центрального и Металлургического. Список адресов подготовила мэрия.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что в некоторые дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — отметили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

Отключение горячей воды в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику. Первые отключения начнутся 1 июля.

Сейчас в Челябинске продолжается второй этап гидравлических испытаний, стартовавший 15 июня. Горячая вода отключена в 1 435 многоквартирных домах, 97 детских садах, 85 учебных заведениях и 22 лечебных учреждениях. Кроме того, опрессовка сейчас проходит на семи локальных котельных города.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.