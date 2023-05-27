В Челябинске 550 детей живут с диабетом первого типа

Для них открыты две группы в детских садах и специализированный класс в школе

В Челябинске растет число детей, живущих с сахарным диабетом первого типа. В постоянных инъекциях инсулина сейчас нуждаются 550 юных жителей города, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Сложность заболевания в том, что такие дети требуют сопровождения: им постоянно необходимо измерять уровень сахара в крови и вводить инсулин. С недавних пор в помощь мамам в городе начали открывать специализированные группы в детских садах и классы в школах. За самочувствием детей в них следят специалисты, а родители могут спокойно работать или заниматься своими делами.

«Это спасение для мам, которые могут уделить время личной жизни и отдать детей под наблюдение врача или тьютора, который с детства научит их пользоваться помпой и осознавать особенности образа жизни при диабете. Что особенно важно — так детям в будущем легче социализироваться. И, соответственно, принять болезнь и не потерять в качестве жизни»,— говорит эндокринолог детской поликлиники № 8 имени Александра Невского Марина Федорова.

Специализированные группы для детей с диабетом есть в детских садах № 17 и 194. А в академическом лицее № 95 для них открыт отдельный класс.