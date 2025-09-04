В Челябинске 5-й день ликвидируют масляные пятна на реке Миасс

Установлен дополнительный ряд заграждений, увеличено количество сорбента

В Челябинске продолжают чистить реку Миасс от масляных пятен, образовавшихся в результате выхода ливневых вод из реки Игуменки в последние дни августа, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, в среду, 3 сентября, было принято решение растянуть дополнительные заграждения и увеличить количество сорбента, применяемого на месте.

«Сотрудники поисково-спасательной службы установили третий ряд боновых заграждений. Сорбентом обработано 100 квадратных метров акватории реки Миасс, где наблюдались масляные пятна, в том числе эмульсия, накопленная между рядами заграждений», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 4 сентября фиксируется дальнейшее вымывание остатков нефтепродуктов с растительности и попадание их в водоем, однако за третий ряд бонов загрязнение не распространяется.

Ситуация находится на постоянном контроле министерства экологии, министерства общественной безопасности, областного главка МЧС и городских спасателей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что продолжительные дожди привели к подъему уровня воды в ливневой канализации и проникновению части нефтепродуктов из реки Игуменки за пределы установленных ранее бонов, что вызвало образование масляного пятна на реке Миасс в районе Ленинградского моста и моста по улице Братьев Кашириных. По факту загрязнения рек возбуждено уголовное дело.