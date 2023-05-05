В Челябинске 5 мая у Вечного огня выставят почетный караул

В 2023 году его посвятят 80‑летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

Сегодня, 5 мая, в Челябинске пройдет торжественная церемония открытия «Вахты Памяти». Почетный караул будут представлять 200 лучших школьников и студентов профучилищ города, сообщает мэрия.

В течение двух недель, кроме 9 мая, ребята ежедневно будут нести вахту на посту у мемориала. Это всероссийская акция, ее цель — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В Челябинске вахта у Вечного огня будет посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Открытие «Вахты Памяти» в Челябинске состоялось 19 апреля. Более 100 студентов и учащихся старших классов открыли поисковый сезон построением у Вечного огня на Бульваре Славы.