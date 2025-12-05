В Челябинске 5 декабря стартовало строительство ледового городка

Он будет работать всю зиму

На главной площади Челябинска начали возводить ледовый городок. Тему южноуральцы выбрали сами, его посвятят 290‑летию Челябинска, которое отметят в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по культуре Челябинска.

Во время строительства площадь Революции огородят и ограничат передвижение пешеходов. Скоро туда завезут оборудование и материалы. По планам, стройка должна завершиться уже 28 декабря. Сам городок ориентировочно будет работать до 20 февраля 2026 года.

Напомним, в Челябинске определили подрядчика всего несколько дней назад. Он должен будет изготовить ледяные скульптуры из природного прозрачного льда. В этом году это будут миниатюры знаковых зданий города.