В Челябинске 450 домов и соцобъектов останутся без воды на сутки

Отключение воды затронет Курчатовский и Центральный районы

В Курчатовском и Центральном районах Челябинска почти на сутки отключат воду в связи с работами на водоводе. Под отключение попадут около 450 зданий, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе администрации Челябинска.

«29 сентября с 23:00 до 30 сентября 20:00 для устранения аварийной ситуации на водоводе и заменой задвижки будет прекращена подача воды в части жилых домов и административных зданий Курчатовского и Центрального районов. Жителей просят сделать необходимый запас воды. Под отключение попадают 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, 3 детских сада, 11 административных, 2 лечебных и 1 религиозное здание»,— уточнили в городской мэрии.

В Центральном районе под отключения попадут дома, расположенные по следующим адресам:

ул. П. Столыпина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21;

ул. П. Сумина, 2, 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а, 26;

ул. Татищева, 252, 260;

ул. Героя России Родионова, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Академика Макеева, 24, 26, 28;

микрорайон № 39А ч/сектор: улицы Татищева, Тюльпанная, Рассветная, Соловьиная, Вересковая, Клубничная, Земляничная, Васильковая, Абрикосовая.

В Курчатовском районе без воды останутся следующие адреса:

Поселок Градский ч/сектор: улицы Шершневская, Городская, Сарапульская, Олонецкая, Логовая, Лавровая;

пр. Победы, 398, 400;

пр.Новоградский, 10, 12, 58,62, 64;

ул. Шершневская, 3;

ул. Логовая, 13, 26а.

Под отключение также попадут 10 административных зданий по улице Трактовой и 100 частных домов в поселке Садовый в Сосновском районе.

Руководство МУП «ПОВВ» приносит челябинцам извинения за доставленные неудобства.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 8 (351) 214-00-14.