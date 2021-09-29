В Курчатовском и Центральном районах Челябинска почти на сутки отключат воду в связи с работами на водоводе. Под отключение попадут около 450 зданий, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе администрации Челябинска.
«29 сентября с 23:00 до 30 сентября 20:00 для устранения аварийной ситуации на водоводе и заменой задвижки будет прекращена подача воды в части жилых домов и административных зданий Курчатовского и Центрального районов. Жителей просят сделать необходимый запас воды. Под отключение попадают 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, 3 детских сада, 11 административных, 2 лечебных и 1 религиозное здание»,— уточнили в городской мэрии.
В Центральном районе под отключения попадут дома, расположенные по следующим адресам:
- ул. П. Столыпина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21;
- ул. П. Сумина, 2, 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а, 26;
- ул. Татищева, 252, 260;
- ул. Героя России Родионова, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Академика Макеева, 24, 26, 28;
- микрорайон № 39А ч/сектор: улицы Татищева, Тюльпанная, Рассветная, Соловьиная, Вересковая, Клубничная, Земляничная, Васильковая, Абрикосовая.
В Курчатовском районе без воды останутся следующие адреса:
- Поселок Градский ч/сектор: улицы Шершневская, Городская, Сарапульская, Олонецкая, Логовая, Лавровая;
- пр. Победы, 398, 400;
- пр.Новоградский, 10, 12, 58,62, 64;
- ул. Шершневская, 3;
- ул. Логовая, 13, 26а.
Под отключение также попадут 10 административных зданий по улице Трактовой и 100 частных домов в поселке Садовый в Сосновском районе.
Руководство МУП «ПОВВ» приносит челябинцам извинения за доставленные неудобства.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 8 (351) 214-00-14.